



KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, hafta sonunda sahalarında oynayacakları Tetiş Yapı Elazığspor maçında galibiyetle tanışmak istediklerini söyledi.

Öcal, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Osmanlıspor karşısında iyi oynamalarına karşın bazı hatalı kararların da etkisiyle sahadan puansız ayrıldıklarını savundu.

Birtakım şeylerin arkasına sığınmak istemediklerini dile getiren Öcal, "İyi hazırlandık. Elazığspor ile güzel bir maç oynayacağız. Çocuklar üzerine koyarak gidiyor. Birçok insanın takdirini kazanıyor. Çocukların enerjisi de iyi. İyi motive olduk. İnşallah bu hafta galibiyetle tanışmak istiyoruz. Bunu da çocuklar hak ediyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





- Antrenman





Kırmızı-mavili ekip, ligin 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü.

Isınma koşuları ve teknik çalışmaların yapıldığı idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı süren takım kaptanı Yusuf Akbulut katılmadı.