Bahçeli ‘uluyan bozkurt’u çok sevdi: Muhteşem bir şey olmuş
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Yazıcıoğlu'nun hediye ettiği uluyan bozkurt heykelini çok beğenen Bahçeli, "Muhteşem bir şey olmuş" ifadelerini kullandı.
"Süper Vali" olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu olan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Tokat'ta devam eden belediye çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi veren Yazıcıoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye uluyan bozkurt heykeli hediye etti.
Hediyeyi inceleyen Bahçeli, kısa süreli şaşkınlığının ardından "Muhteşem bir şey olmuş" dedi. Yazıcıoğlu ayrıca Tokatlıların selamlarını Bahçeli'ye iletti.