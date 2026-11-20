"Süper Vali" olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu olan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Tokat'ta devam eden belediye çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi veren Yazıcıoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye uluyan bozkurt heykeli hediye etti.

Hediyeyi inceleyen Bahçeli, kısa süreli şaşkınlığının ardından "Muhteşem bir şey olmuş" dedi. Yazıcıoğlu ayrıca Tokatlıların selamlarını Bahçeli'ye iletti.