Galiba Kılıçdaroğlu... Başka bir şeyi kastediyor! Yoksa...

Gafları ile hafızalara kazınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün partisinin Meclis’teki grup toplantısında akla ziyan açıklamalarda bulunmuş uyuşturucu satıcılarından ve dolandırıcılardan da vergi alınması gerektiğini savunmuştu.

CHP liderinin skandal sözleri siyaset gündemine adeta bomba gibi düştü.

"Sanırım Kemal Bey..."

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı bugünkü köşesinde yayınladığı “Kılıçdaroğlu'na vergi dersi” başlıklı yazısında bu konuya değinerek "Sanırım Kemal Bey başka bir şeyi kastediyor. Acaba Türkiye’de uyuşturucu ticaretinin yasallaşmasını, kara para ile devletin dolandırılmasının olağan bir hale gelmesini mi istiyor?" diye sordu.

İşte Pazarcı’nın o yazısı;

Herkes güldü tabii; üstelik dalga geçenler bile oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öyle laflar etti ki, bu güne kadarki bütün gaflarına rahmet okuttu. İktidarı eleştirirken aynen şu ifadeleri kullandı:

“Sen vergiyi asıl alınması gereken yerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, kara para ile devleti dolandırandan vergi alacaksın…”

Kemal Bey hesap uzmanı, ama bilmiyor herhalde. Alınıyor bu vergiler. Hem de söke söke, zorla. Sadece onlardan değil, kalpazanlardan, naylon fatura düzenleyenlerden, insan ticareti yapanlardan da vergi alınıyor.

Şimdi hemen “olur mu öyle şey” demeyin. Olur, çünkü mevzuat öyle. Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesi, “Vergiyi doğuran olayın kanunla yasaklanmış olması vergilendirmeyi etkilemez” diyor. O yüzden de hepsinin vergileri söke söke alınıyor.

Tabii yakalandıklarında ya da yakalanırlarsa!..

Yargılama aşamasında bütün kazançları hesaplanıyor. Vergisi çıkarılıyor. Bağırta çağırta tahsil ediliyor.

Yıllarca devlette görev yapan “Hesap Uzmanı” Kemal Bey’in bunlardan haberi yok mu acaba?

Sanırım Kemal Bey başka bir şeyi kastediyor…

Acaba Türkiye’de uyuşturucu ticaretinin yasallaşmasını, kara para ile devletin dolandırılmasının olağan bir hale gelmesini mi istiyor?

Sistem şöyle işleyecek herhalde: Satacaksın uyuşturucuyu, zehirleyeceksin milleti, bildireceksin vergi dairesine kaç para kazandığını. Ardından tahsilat döneminde gidip devlete vergisini ödeyeceksin. Söylediklerinden başka bir anlam çıkmıyor çünkü!

O yüzden de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine “Allah’ım, ya Rabbim; aklıma mukayyet ol!” tepkisini gösterdi.

Çünkü gerçekten de akıllara ziyan bir değerlendirme bu!

Kemal Bey’in hayata geçirilmesini istediği böyle bir sistem, 1980’li yıllarda Afganistan-Pakistan sınırında vardı. Bizzat gidip görmüştüm.

“Dara” adı verilen ve Pakistan’ın “gayri alaka” olarak değerlendirdiği bölgede her türlü uyuşturucu ve silah satılıyordu. Cebine parayı koyan da gidip alıyordu.

Tabii vergi ödeyen filan yoktu. Çünkü orada devlet ya da başka bir otorite bulunmuyordu. Canı isteyen kalas döşeyip yol kesiyordu.

Kemal Bey, 1980’li yılların Afganistan’ında örneklerini gördüğümüz bu modeli Türkiye’de nasıl uygulayacak ve vergi toplayacak? Onu da CHP’nin önümüzdeki haftaki grup toplantısında

Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli olarak “liyakatten” bahsediyor… “Liyakat” diyor, önüne kim gelirse eleştiriyor…

Kendisi ise, “Hesap Uzmanı” olarak uzun yıllar devlette çalışmış bir isim. Fransa’ya, Paris’e gitti; orada ülkemizi temsil etti. En vahimi de yıllar boyunca bu ülkenin en büyük kurumlarından biri olan SSK’da Genel Müdür koltuğunda oturdu.

Bugün ise koskoca CHP’nin Genel Başkanlığı makamını işgal ediyor. Yaptıkları ve söyledikleri de ortada!

Soruyorum şimdi. Özellikle de CHP’lilere:

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanlığı gibi bir makama layık mı? Kabul ve hazmedebiliyor musunuz?