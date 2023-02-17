Galatasaraylıların beklediği haber nihayet geldi! Beklenmedik adım...

Galatasaray'da Mauro Icardi'yle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kısa sürede Sarı-Kırmızılı camianın gönlünde taht kuran oyuncunun bonservisi için PSG'ye 9 milyon euro teklif edilecek. Galatasaray, Mauro Icardi için sunacağı 9 milyon euroluk teklifi Fransız devine 3 eşit taksitle ödemeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli yıldız ile maaş konusunda anlaşma sağladı.

Galatasaray Mauro Icardi'yle ilgili somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Attığı goller ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, PSG'ye sunacağı teklifi şekillendirdi.

MAURO ICARDI İÇİN PSG'YE 9 MİLYON EURO

Zaniolo'yu 5 taksitle 15 milyon euroya transfer eden Galatasaray, Mauro Icardi için de benzer bir yol izleyecek. Cimbom, sezon sonunda PSG ile sözleşmesinin son yılına girecek olan Icardi için Fransız devine 9 milyon euro teklif edecek. Galatasaray'ın planı bu rakamı 3 yılda ödemek.

GALATASARAY MAURO ICARDI İLE ANLAŞTI

Mauro Icardi'nin kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemesi transferin önünü açarken, Galatasaray'ın oyuncuyla maaş konusunda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Takvim'e göre; Galatasaray forması ile Süper Lig'de 12 maça çıkan Mauro Icardi 9 gol, 6 asistlik enfes bir istatistik yakaladı. 29 yaşındaki Arjantinlinin güncel piyasa değeri 17,5 milyon euro.