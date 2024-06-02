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Spor Galatasaraylı taraftardan şaşırtan kutlama
Spor

Galatasaraylı taraftardan şaşırtan kutlama

Yeniakit Publisher
2024-06-02 11:14:00 -
Galatasaraylı taraftardan şaşırtan kutlama

Kuzey Irak’ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlardan dolayı ’Aslan terbiyecisi’ olarak anılan Diyarbakırlı işadamı Ahmet Akbey, Galatarasay’ın 24. şampiyonluğunu aslanlarıyla kutladı.

Aslan terbiyecisi Ahmet Akbey, Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınıyor. Akbey, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğa ulaşmasını beslediği aslanlarıyla kutladı.

Akbey, bu sevinci yaşatmalarından dolayı Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarına ve futbolcularına teşekkür ettiğini söyledi. Akbey, “Allah, bir gün nasip eder aslanla birlikte Galatasaray stadında canlı canlı maç izlemek. Tur atıp maç izlemek istiyorum. 24. şampiyonluğumuzu kutluyorum. 25. şampiyonluğu bize yaşatacağınızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.

 

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