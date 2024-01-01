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Sosyal Medya Galatasaraylı Sacha Boey yılbaşında öyle bir mesaj verdi ki Kimileri çılgına döndü
Sosyal Medya

Galatasaraylı Sacha Boey yılbaşında öyle bir mesaj verdi ki Kimileri çılgına döndü

Yeniakit Publisher
2024-01-01 11:54:00 -
Galatasaraylı Sacha Boey yılbaşında öyle bir mesaj verdi ki Kimileri çılgına döndü

Galatasaray Kulübü'nün Fransız Sağ beki Sacha Boey sosyal medya hesabından yaptığı yılbaşı paylaşımıyla gündem oldu.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki Fransız sağ beki Sacha Boey, Instagram hesabından 2024'e dakikalar kala dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'KUTLANACAK BİR ŞEY YOK'

Boey, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın altına, "Kutlanacak bir şey yok." notu düşerek yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdi. Bu mesaj yılbaşı kutlaması yapan birilerini çılgına döndürdü.

YILDIZ FUTBOLCUNUN PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Genç futbolcunun paylaşımı dakikalar içerisinde beğeni yağmuruna tutulurken sosyal medyada da gündem oldu.


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Galatasaraylı yıldızdan yılbaşı göndermesi! Beğeni yağmuruna tutuldu!

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