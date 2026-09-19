Türk futbolunda deprem: Süper Lig devinin banka hesapları donduruldu, otobüsüne haciz konuldu
Mali açıdan tarihindeki en zor günlerden biri yaşayan Süper Lig ekibi Konyaspor, eski yönetim döneminden kalan borçlar nedeniyle karşı karşıya kaldığı ağır haciz dalgasıyla sarsıldı. Kulübün banka hesaplarına konulan blokenin ardından, alacaklıların hamlesiyle takım otobüsüne de haciz işlemi uygulandığı ortaya çıktı. Taraftarların sosyal medyada tepki gösterdiği bu mali krizin ardından yönetimin borçları nasıl yapılandıracağı ve kulübü bu çıkmazdan nasıl kurtaracağı merakla bekleniyor.