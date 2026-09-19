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Spor
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Türk futbolunda deprem: Süper Lig devinin banka hesapları donduruldu, otobüsüne haciz konuldu

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Türk futbolunda deprem: Süper Lig devinin banka hesapları donduruldu, otobüsüne haciz konuldu

Mali açıdan tarihindeki en zor günlerden biri yaşayan Süper Lig ekibi Konyaspor, eski yönetim döneminden kalan borçlar nedeniyle karşı karşıya kaldığı ağır haciz dalgasıyla sarsıldı. Kulübün banka hesaplarına konulan blokenin ardından, alacaklıların hamlesiyle takım otobüsüne de haciz işlemi uygulandığı ortaya çıktı. Taraftarların sosyal medyada tepki gösterdiği bu mali krizin ardından yönetimin borçları nasıl yapılandıracağı ve kulübü bu çıkmazdan nasıl kurtaracağı merakla bekleniyor.

#1
Foto - Türk futbolunda deprem: Süper Lig devinin banka hesapları donduruldu, otobüsüne haciz konuldu

Kulübün eski yönetim döneminden kalan alacaklar nedeniyle karşı karşıya kaldığı haciz işlemlerine bir yenisi daha eklendi. Eski yönetici Adem Bulut’un alacaklarını tahsil etmek amacıyla kulübün banka hesaplarına bloke koydurmasının ardından, bu kez takım otobüsünün haczedildiği belirtildi.

#2
Foto - Türk futbolunda deprem: Süper Lig devinin banka hesapları donduruldu, otobüsüne haciz konuldu

Eski dönem alacaklılarının başlattığı hukuki süreç kapsamında gerçekleştirilen haciz işlemi, kulübün içinde bulunduğu mali tabloyu yeniden gündeme getirdi.

#3
Foto - Türk futbolunda deprem: Süper Lig devinin banka hesapları donduruldu, otobüsüne haciz konuldu

Konyaspor yönetiminin artan mali yükümlülükler karşısında nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. Kulübün borç yükünün azaltılması ve devam eden hukuki süreçlerin aşılması için yönetimin finansal bir plan hazırlaması bekleniyor.

#4
Foto - Türk futbolunda deprem: Süper Lig devinin banka hesapları donduruldu, otobüsüne haciz konuldu

Konyaspor’un yaşadığı mali sorunlar taraftarların da tepkisine neden oluyor. Yeşil-beyazlı taraftarlar, kulübün mevcut durumundan eski yönetim döneminde uygulanan mali politikaları sorumlu tutarken, takım otobüsüne haciz gelmesine de sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kulübün geleceği açısından borçların nasıl yapılandırılacağı ve haciz süreçlerinin nasıl aşılacağı önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

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