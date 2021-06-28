Galatasaraylı oyuncudan sapkınlara destek! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, LGBTİ sapkınlarına destek verdi. Antalyalı'ya sosyal medyada tepki yağdı.
LGBTİ mesajı içeren tişörtü giyen ve paylaşım yapan Taylan Antalyalı, büyük eleştiri aldı.
A Milli Takım ve Galatasaray'ın önemli ismi Taylan Antalyalı'nın giydiği tişörtte gökkuşağı renkleri ve "Gururla destekliyorum" yazısı yer aldı.
Futbolcu yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada tepki çekti.
Futbolcu Taylan Antalyalı, sosyal medyada yayınladığı siyasi mesajlarla da tanınıyor.