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Spor Galatasaray'ın yıldızı dev maçta yok!
Spor

Galatasaray'ın yıldızı dev maçta yok!

Süper Lig'de 3. hafta maçında Ümraniyespor'la karşılaşacak Galatasaray'a Fredrik Midtsjo'den kötü haber geldi. Ümraniye maçında forma giyemeyecek Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 21:10:00 -
Galatasaray'ın yıldızı dev maçta yok!

Süper Lig'de 3. hafta maçında Ümraniyespor'la karşılaşacak Galatasaray'a Fredrik Midtsjo'den kötü haber geldi. Ümraniye maçında forma giyemeyecek Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak.

Galatasaray'a Ümraniyespor maçı öncesi kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılı takımın yeni transferi Fredrik Midtsjo sakatlandı. Norveçli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ümraniye ve Trabzon maçlarında yok!

Galatasaray Süper Lig'in 3. hafta maçında Ümraniyespor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Son olarak Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da yeni transferlerden Fredrik Midtsjo sakatlık yaşadı. Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek 29 yaşındaki Norveç'li futbolcunun Trabzonspor maçında da oynaması beklenmiyor.

Fredrik Midtsjo Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olmuş ve Gomis'in attığı golde asisti yapan isim olmuştu. Yıldız orta saha ayrıca Giresunspor maçında 11'de forma giymiş 83 dakika sahada kalmıştı.

Ümraniyespor maçında darbe alan Fredrik Midtsjo'nün tedavisine hemen başlandığı ve en kısa süre içinde takıma dönmesi için sağlık kurulunun çalıştığı öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un yaşanan bu sakatlık sonrası Fredrik Midtsjo yerine Lucas Torreira'ya şans vermesi bekleniyor.

 

 

 

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