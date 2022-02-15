Galatasaray'ın yıldız isminden açıklama: Sezon sonu İtalya'ya dönüyorum!

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar kiralandı. Şili'li yeni transfer Erick Pulgar GSTV'de açıklamalarda bulundu.

İşte yeni transfer Erick Pulgar'ın açıklamaları...

"Grupla hemen entegre oldum, beni çok iyi karşıladı oyuncular. Güney Amerikalı dediğiniz gibi oyuncular var, beni hemen aralarına aldılar ve Galatasaraylı yaptılar. Sıcak bir" karşılaşma oldu. Gerçekten güzel tesisleri olan bir kulüp. Antrenmanlarım da güzel geçiyor. Burada kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum."

"Sahaya çıktığım zaman başka bir insan oluyorum"

Galatasaray taraftarının sevgilisi Felipe Melo'ya benzetilen 28 yaşındaki futbolcu Pulgar, ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Melo'ya benzetilmesi hakkında da konuşan Pulgar şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten sahada karakterini gösteren ve saygıdeğer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tanıdığım da bir oyuncu. Dışarıda ben sakin gözüküyorum ama sahaya çıktığım zaman başka bir insan oluyorum. Galatasaray formasını giyiyorum ve sahaya çıkıyorum, taraftarların desteğiyle adrenalin oluyor ve bir anda farklı bir insana dönüşüyor."

"Mayıs'ta dönmem gerekiyor İtalya'ya"

Galatasaray'daki geleceği hakkında ise Pulgar "Öncelikle ilk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yükseltmek. Mayıs'ta dönmem gerekiyor İtalya'ya. Burada Galatasaray ile İstanbul'da neler yaptığıma bakıp sezon sonunda karar vermekte fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u gezip gezmediği sorusuna da cevap veren Pulgar "Zamanım yoktu. Şimdilik göremedim tabii ki. Sabahları antrenman yapıyorum, ev aramam gerekiyordu ama en kısa sürede fırsat buldukça görmek istiyorum. Fotoğraf çekmeyi seviyorum. İlk fırsatta çıkıp fotoğraf çekeceğim. Öncelikle beni karşılamalarından müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. Onlara her maçta ihtiyacımız olduğunu bilmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların desteği olduğu zaman takım farklı bir ateşle hareket etmeye başlıyor. Maçı kazanmak için onların desteği çok önemli." dedi.

Son olarak Türkçe bir kelime bilip bilmediği sorusuna cevap veren yeni transfer "Günaydın sadece." ifadesini kullandı.