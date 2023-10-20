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Spor Galatasaray'ın yıkılmaz kalesi Bardakçı'ya bomba talip! Taraftar bu duruma ne diyecek?
Spor

Galatasaray'ın yıkılmaz kalesi Bardakçı'ya bomba talip! Taraftar bu duruma ne diyecek?

Yeniakit Publisher
2023-10-20 11:32:00 -
Galatasaray'ın yıkılmaz kalesi Bardakçı'ya bomba talip! Taraftar bu duruma ne diyecek?

Konyaspor'dan transfer edildiği günden bu yana Galatasaray'ın ve Galatasaraylı taraftarların vazgeçilmez ismi olan Abdülkerim Bardakçı sarı kırmızılı ekipte parlamaya devam ediyor... Erden Timur'un "Maaşına zam yapacağız" dediği tecrübeli futbolcuya 3 talip birden çıktı... Detaylar haberimizde...

Galatasaray'da iki sezonudur gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya galibiyetlerinde de önemli katkı sağlamıştı. 

2022-2023 sezonunun başında Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, Sarı-Kırmızılılarla ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. 

Tecrübeli futbolcu, Victor Nelsson ile müthiş bir ikili oluşturmuş ve Galatasaray geçen sezonun en az gol yiyen takımı olmuştu. 

Bu sezona da iyi bir giriş yapan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın namağlup yoluna devam etmesinde savunmada SachaBoey ile yeri değişmeyen iki oyuncudan biri oldu. 

Abdülkerim Bardakcı'ya savunmada ya Davinson Sanchez ya da Victor Nelsson ile stoper ikilisini oluşturdu. 
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RUSLAR, ABDÜLKERİM İÇİN HAREKETE GEÇİYOR 

Abdülkerim Bardakçı, bu çıkışını sadece Süper Lig'de değil, Şampiyonlar Ligi'nde ve A Milli Takım formasıyla da sürdürüyor. 

29 yaşındaki stoperin bu müthiş yükselişi yabancı kulüplerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Abdülkerim'i özellikle Rus kulüpleri yakından takip ediyor. 

Yaz döneminde de milli futbolcuya teklif yapan Ruslara Galatasaray cephesinden "Hayır" yanıtı gelmişti. 

Ancak Abdülkerim'in istikrarlı performansı sonrası, Ruslar tekrar devreye girmiş durumda... 

TEMSİLCİ YOLLUYORLAR 

Milliyet'in haberine göre; Başta Zenit olmak üzere, CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüplerinin, Abdülkerim'in transferi için Türkiye'ye temsilci gönderecekleri öğrenildi. 

Galatasaray yönetimi, başarılı savunmacıyı devre arasında bırakmaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Rusların Galatasaray'ın kapısını nasıl bir teklifle çalacakları ise merak konusu oldu. 

ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI 

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, A Spor canlı yayınında Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesine güncelleme yapacaklarını şu sözlerle açıklamıştı: 

"Abdülkerim'le yeni görüşeceğiz. Enflasyondan da çok etkileniyor. Adil bir şekle getirmek istiyoruz. Abdülkerim'in böyle bir talebi yokken biz söylüyoruz. Adaletsizlik ve hakkaniyete haksızlık." 

Bu sezon 19.5 milyon alacak olan Abdülkerim'in yıllık ücreti 30 milyon liraya yükseltilecek. 

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