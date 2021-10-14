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Spor Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul trafiğinde çıldırdı!
Spor

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul trafiğinde çıldırdı!

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İstanbul'a alışma sürecinde yaşadıklarını anlattı. Nelsson, İstanbul trafiğinde çıldırdığını belirterek ""İstanbul trafiği gibi bir şey hayatımda görmedim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 11:45:00 -
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul trafiğinde çıldırdı!

Galatasaray'ın 23 yaşındaki Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, beIN Sports'a röportaj verdi. Nelsson, alışma sürecinde yaşadıklarından bahsetti. Genç futbolcu, İstanbul trafinde çıldırdığını vurguladı.

"Hayatım boyunca görmedim"

Nelsson İstanbul trafiği hakkında, "İstanbul trafiği gibi bir şey hayatım boyunca görmedim. Beni en çok şaşırtan ve en çok çıldırtan şey İstanbul trafiği oldu. Güzel bir şehir ama çok fazla trafik var" ifadelerini kullandı.

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