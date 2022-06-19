Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktör çalışmalarına hız veren Galatasaray, Okan Buruk'ta karar kıldı. Sarı Kırmızılılar'ın son olarak Başakşehir'de çalışan 48 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardığı iddia edildi. Skorer'in haberine göre; Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Buruk resmen Sarı Kırmızılı ekibin yeni hocası olacak. Galatasaray'ın resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.

Okan Buruk kariyerinde 7 farklı takımda teknik direktör olarak görev yaptı. A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Göztepe , Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör 1 Süper Lig ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Okan Buruk'ın bir süredir Galatasaray camiasına mesaj yollayarak, Sarı-Kırmızılı kulüp için çalışmak istediğini, hatta boş kontrata bile imza atabileceğini söylediği gelen haberler arasındaydı.

Futbolculuk kariyerinde iki farklı dönemde toplamda 11 yıl Galatasaray forması giyen, teknik direktörlük macerasını ise Başakşehir'le şampiyonluk yaşayarak taçlandıran Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde göreve talip olduğunu açıklamış, "Futbolda en doğru yerin, en doğru anlaşmanın ait olduğunuz kulüplerle olduğunu düşünüyorum. Benim için de teknik adamlık adına en doğru yerin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Kendimi Fenerbahçe takımının hocası olarak o stadyumda göremiyorum, hissedemiyorum. O farklı bir şey. Belki beni orada Fenerbahçe'nin hocası olarak görmek de Fenerbahçeli bir taraftarın içine sinmeyecek. Birçok Fenerbahçeli taraftar da bunu yaşamak istemez" ifadelerini kullanmıştı.