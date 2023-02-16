Galatasaray'ın yeni iddiası olay oldu! Hatayspor kalecisi...

Galatasaray, Günay Güvenç transferinden vazgeçti. Sarı kırmızılılar, Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler için görüşmelere başladı.

Süper Lig ekibi Galatasaray, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyordu. Sarı-kırmızılı ekibin bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi sarstı. Ciddi yıkıma neden olan feci afetin ardından depremde yara alan futbol takımları mücadele ettikleri liglerden çekilme kararı aldı. Süper Lig ekibi Gaziantep de sezonun geri kalanında sahada olamayacak takımlar arasında oldu.

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, futbolcuların formlarını koruması ve maaş yükünü hafifletmek amacıyla farklı takımlara gönderilmesi konusunu masaya yatırdı. Haber7'ye göre; bu doğrultuda harekete geçen ekipler, Gaziantep temsilcisinin birçok oyuncusuna ilgi gösterdi.

Özellikle Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle ismi Galatasaray ile anılan Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in yeni adresi belli oldu. Günay, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. Öte yandan Kasımpaşa ile Gaziantep arasında yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Paşa'ya kiralanan Günay Güvenç'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak. Ayrıca Kasımpaşa, Günay'ın transferi için Gaziantep'e kiralama bedeli ödemeyecek.

Sarı kırmızılılar, ligden çekilen bir diğer takım olan Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler için görüşmelere başladı. Depremin ağır yıkım yarattığı kulüplerden biri de Hatayspor olmuştu. Ligden çekilme kararı alan Akdeniz ekibinin futbolcularını kiralama yoluna gitmişti. Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler için takımıyla transfer görüşmeleri başladı.