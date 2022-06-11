Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu
Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geçerek başkan oldu.
Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geçerek başkanlığa seçildi.
İşte sonuçlar:
Açılan sandık sayısı: 24
Dursun Özbek: 2206
Eşref Hamamcıoğlu: 2068
Dursun Özbek'in listesi:
Yönetim Kurulu:
Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.
Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.
Denetim Kurulu:
Asil: Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu.
Yedek: Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu, Canan Dilara Kızılyalın Uç.
Sicil Kurulu:
Asil: Mehmet Çağatay Altınlı, Kenan Altıntaş, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan.
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Yakup Peker.
Disiplin Kurulu:
Asil: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Hasan Mehmet Tirali, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.
Yedek: Ali Güray Kızılay, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Günran Çalın, Ahmet Mert Gülşen