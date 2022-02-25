Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 rakibi kim oldu? Avrupa Ligi son 16 turu ilk maşı ve rövanş maçı ne zaman?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 rakibi belli oldu. Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi merak edilirken, bir diğer merak edilen konu ise Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maç tarihleri. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 rakibi kim oldu? Galatasaray Avrupa Ligi son 16 turu ilk maşı ve rövanş maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 rakibi belli oldu. Galatasaray'ın rakibi Barcelona oldu. İlk maçın 10 Mart, rövanşın ise 17 Mart'ta oynanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, ikinci karşılaşmayı ise NEF Stadyumu'nda oynayacak.
Avrupa Lig son 16 turu eşleşmeleri
Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)
Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)
Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)
Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)
Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
Seribaşı takımlar
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekiminde yer alan takımlar şu şekilde: Seribaşı takımlar: Galatasaray, Crvena Zvedza (Kızılyıldız), Leverkusen, Frankfurt, Lyon, Monaco, Spartak Moskva, West Ham United.
Seribaşı olmayan takımlar
Atalanta, Leipzig, Porto, Sevilla, Barcelona, Real Betis, Rangers, Braga