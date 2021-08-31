Galatasaray'ın transferini Ali Koç açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve Halil Dervişoğlu transferi hakkında da bilgi verdi.

Koç yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin yakın zamana kadar Halil Dervişoğlu'na bir ilgisi olmadı. Bu konu yakın bir zamanda bize getirildi, doğrusunu söylemek gerekirse planımızda yoktu. Hocamıza götürdük, o da olabilir dedi. Kulübünün istediği şartları karşılamamız mümkün değildi. Kiralanacaksa da Galatasaray'a gitmesini daha uygun gördü, Galatasaray'ı uzun zamandır beklemiş, hayırlı olsun." dedi.