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Spor Galatasaray'ın teklifini reddetti! O kulübe imzayı attı...
Spor

Galatasaray'ın teklifini reddetti! O kulübe imzayı attı...

Fransız basını, Marsilya'nın yeni sezonun ilk transferini Bartuğ Elmaz ile yapmaya hazırlandığını duyurdu. Bartuğ'un dayısı Tamer Karagöz de transferi sosyal medya hesabından onayladı. Galatasaray taraftarı bu olayın ardından genç oyuncuya büyük tepki gösterdi. Galatasaray'ın sözleşme teklifini reddedip başka takıma imza atan Bartuğ'a tepki çok büyük...

Yeniakit Publisher
2022-06-11 10:59:00 -
Galatasaray'ın teklifini reddetti! O kulübe imzayı attı...

Fransız basını, Marsilya'nın yeni sezonun ilk transferini Bartuğ Elmaz ile yapmaya hazırlandığını duyurdu. Bartuğ'un dayısı Tamer Karagöz de transferi sosyal medya hesabından onayladı. Galatasaray taraftarı bu olayın ardından genç oyuncuya büyük tepki gösterdi. Galatasaray'ın sözleşme teklifini reddedip başka takıma imza atan Bartuğ'a tepki çok büyük...

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddeden Bartuğ Elmaz, Fransız ekibi Marsilya'ya gidiyor. Fransız basını, Marsilya'nın Boubacar Kamara'nın Aston Villa'ya gitmesinin orta saha takviyesi yapacağını ve bu isimlerden birinin Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz olduğunu duyurdu.

Bartuğ'un, ocak ayında transfer görüşmesi yapmak için Marsilya'ya seyahat ettiğinin altı çizilirken, genç futbolcunun resmi imzasının kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı.

DAYISI AÇIKLADI: MARSILYA

Öte yandan Bartuğ Elmaz'ın dayısı Tamer Karagöz de Marsilya transferini sosyal medya hesabından doğruladı. Karagöz, paylaşımında, "Allah'ın izniyle yeğenim Bartuğ Elmaz'ın Galatasaray'dan Marsilya'ya transferi gerçekleşti, onu yolcu etmeden önce adağını kesmek de bize nasip oldu. Allah yolunu açık etsin, başarıların daim olsun yeğenim benim (Gururumuzsun)" ifadelerini yazdı.

 

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