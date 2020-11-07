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Spor Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu
Spor

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

Sakatlığı bulunan Falcao, kadroda yer almadı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:48:52 -
Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Radamel Falcao kadroda yer almadı. Tedavileri tamamlanan Marcao ve Marcelo Saracchi ise kadroda bulundu.

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşma için bugün Sivas'a gidecek.

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