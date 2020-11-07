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Spor Galatasaray'ın Sivasspor kadrosu belli oldu
Spor

Galatasaray'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kadro belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:01:00 -
Galatasaray'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Radamel Falcao kadroda yer almadı. Tedavileri tamamlanan Marcao ve Marcelo Saracchi ise kadroda bulundu.

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşma için bugün Sivas'a gidecek.

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