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Spor Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi GS rakibi kim?
Spor

Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi GS rakibi kim?

Galatasaray kimle eşleşti Avrupa Ligi | UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nu lider tamamlayan Galatasaray adını son 16 turuna yazdırdı. Futbolseverler Galatasaray’ın hangi takımla eşleştiğini, muhtemel rakiplerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli olacak? Galatasaray Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 15:50:00 -
Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi GS rakibi kim?

Bu sezon Avrupa Ligi’nde sergilediği futbolla taraftarının yüzünü güldüren Galatasaray’ın son 16 turunda kimle hangi takımla eşleştiği merak ediliyor. Peki, Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi GS rakibi kim?

UEFA Avrupa Play-Off kuraları 13 Aralık Pazartesi günü çekildi. Aynı ülkeden takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. sırayı alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8'er kulüp katıldı. Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Atalanta, Olympiakos ile eşleşti. Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek.

Temsilcimiz Galatasaray E Grubu’nu lider tamamladı ve son 16 turuna doğrudan adını yazdırdı. Galatasaray’ın rakibi play-off turu tamamlandıktan sonra çekilecek olan kurayla belli olacak. Sarı-kırmızılıların rakibi 25 Şubat 2022’de çekilecek olan kura sonunda belli olacak.  

Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri şöyle:

Atalanta - Olympiakos

Sevilla - Dinamo Zagreb

RB Leipzig - Real Sociedad

Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

Porto - Lazio

 

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