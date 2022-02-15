Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed ilk 11 istiyor

Galatasaray'ın geçen yıl Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, istenilen istikrar seviyesine ulaşamasa da bu sezon çok kritik goller kaydetti. Hesabı Rize deplasmanında iki golle açan Mısırlı sonrasında Konya'ya karşı galibiyet, Karagümrük'e karşı beraberlik sayısını atmıştı. Ama iki golü var ki adeta çok büyük kaosların önüne geçti.

18 Aralık'ta oynanan Başakşehir maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim'e yönelik eleştirilerin dozu artmıştı. Daha önce kendi taraftarı tarafından protestoya alışık olmayan Terim'e tepki gösterilmesi an meselisiydi ve Galatasaray maçta yenik duruma düştü.

Karşılaşma mağlubiyetle tamamlansa protesto çok olasıydı. 87'de sahneye çıkan Mustafa Muhammed durumu eşitledi ve maç sonu nispeten sakin geçti.

Kayserispor maçına girilirken de yönetime tepki büyüktu. İkinci yarı tepki tezahüratları başladı. Mağlup olunması durumunda tepkikerin dozajının artacağı açıktı.

Mısırlı golcü bu kez 85'te golünü attı ve olaylarının büyümesinin bir anlamda önüne geçti.

Mustafa Muhammed artık yedek de kalmak istemiyor. İlla nokta santrfor olmasa da kanat forvet olarak da 11'de yer almayı amaçlıyor.

Bu sezonki performansı

Öte yandan, bu sezon sarı-kırmızılı takım ile 30 maça çıkan 24 yaşındaki golcü oyuncu 7 gol ve 2 asist kaydetti.