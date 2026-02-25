Galatasaray'ın Juventus'u elemesi durumunda muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, rövanş maçında alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra iki farklı mağlubiyet durumunda da “Devler Ligi”nde son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham Hotspur ile eşleşecek.

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Devler Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında İstanbul’da Juventus’u 5-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet almıştı.

Sarı-kırmızılılar şimdi ise rövanşta İtalyan ekibine konuk oluyor.

TURU GEÇERSEK SIRADAKİ RAKİP KİM OLACAK?

Peki, Galatasaray turu geçerse rakibi kim olacak?

Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

TOTTENHAM VEYA LIVERPOOL

Temsilcimiz, Juventus'u eleyip ardından son 16 turunda Liverpool veya Tottenham engelini de aşmayı başarırsa, çeyrek finalde oldukça zorlu bir yola girecek.

Olası çeyrek final rakipleri arasında AS Monaco - Paris Saint-Germain galibi veya FC Barcelona - Chelsea eşleşmesinin kazananı bulunuyor.

KURA ÇEKİMİ 27 ŞUBAT'TA

Devler Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, play-off rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Kura organizasyonu, İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak.

HEM TOTTENHAM'I HEM LIVERPOOL'U YENDİ

Son olarak Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında İngiliz ekibi Liverpool'u sahasında konuk etmişti.

Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray bir diğer muhtemel rakibi Tottenham'la da geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı.

Aslan bu maçta da 3-2'lik skorla kazanmıştı.