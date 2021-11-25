Galatasaray'ın eski hocası Japonya'da
Kariyerinde daha önce Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Michael Skibbe, Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın yeni teknik direktörü oldu.
Japon takımı Sanfrecce Hiroshima'nın yeni teknik direktörü Michael Skibbe oldu. Skibbe'nin yardımcılığını Türk teknik adam Serhat Umar yapacak. Umar Japonya'da görev yapan ilk Türk antrenör olacak.
Kariyerinde daha önce Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Michael Skibbe, Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın yeni teknik direktörü oldu.
Skibbe'nin yardımcılığını 38 yaşındaki Türk asıllı teknik adam Serhat Umar yapacak. Genç ve başarılı çalıştırıcı son olarak Hannover 96'da Kenan Koçak'ın yardımcılığını yapıyordu.
Serhat Umar ayrıca Türkiye'de Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Eskişehirspor'da görev almıştı.