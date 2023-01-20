Galatasaray'ın efsanesi transfer için devrede!

Ara transfer döneminde hücum hattına golcü takviyesi planlayan Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin eski futbolcusu Didier Drogba'nın ise transfere yardımcı olmak için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasarayın golcü transferinde Drogba devrede Görüşme gerçekleştirecek

Galatasaray'da ara transfer dönemiyle birlikte çalışmalar hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, öncelikli gördüğü bölgelerdeki hedeflerini belirledi. Aslan, ligde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını da sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı topla ısınmayla başladı. İdman üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise pas-şut ve orta-şut çalışmaları gerçekleşti.

Galatasarayın golcü transferinde Drogba devrede Görüşme gerçekleştirecek

Galatasaray'da Antalyaspor maçının taktik provası bu akşam gerçekleşecek. Teknik direktör Okan Buruk'un planladığı ilk 11'i bu çalışmada denemesi bekleniyor.

Antalyaspor ile yarın akşam Nef Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Galatasaray'a büyük müjde. Sakatlıklarını tamamen atlatan Yusuf Demir, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'ın yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının biletleri, daha önceki iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi tamamen tükendi. Şu ana kadar kombine kartlar da dahil olmak üzere 49 bin 253 kişilik bilet satışı yapılmış oldu.

Cumartesi akşamı Nef Stadı'nda olamayacak kombine sahipleri, biletlerini tek maçlığına devretmek üzere internet üzerinden girişimlere başladı. Tribünlerde yine 46 bin civarında seyircinin Galatasaray'ı destekleyeceği tahmin ediliyor.

Galatasarayın golcü transferinde Drogba devrede Görüşme gerçekleştirecek

Galatasaray'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir'e, Ümraniyespor'dan ilk resmi teklif geldi. Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun oynayıp tecrübe kazanması düşüncesine sıcak bakıyor. Ancak Yusuf'un kararı bu transferde belirleyici olacak.

Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'la görüşen Yusuf, daha fazla süre istediğini dile getirmişti. Okan hocanın da bu süreyi öğrencisine vermek istediği biliniyor. Ancak Yusuf Demir'in yabancı statüsünde olması süreci zorlaştırıyor.

Kiralık vermek istediği Fofana'yı Türkiye'ye göndermeye sıcak bakmayan Chelsea'yi Didier Drogba ikna edecek. Galatasaray'ın eski golcüsü, hem vatandaşı Fofana'yla hem de efsanesi olduğu İngiliz kulübüyle Sarı-Kırmızılılar adına görüşme yapacak.

Milliyet'e göre; Haris Seferovic'in yerine alternatif forvet arayışlarını sürdüren ve bir süredir David Datro Fofana ile ilgilenen Galatasaray'a ilk etapta kötü haber geldi. Chelsea, yıl başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye kiralama düşüncesine sıcak bakmadığını Galatasaray'a bildirdi. Fofana için birçok teklif aldığı belirtilen İngilizler, kısa süre içinde bir tercih yapmaya hazırlanıyor. Ancak Sarı- Kırmızılılar bu transferden vazgeçmiş değil. Yönetimin, Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'yı devreye sokmayı planladığı öğrenildi.

SÜRE GARANTİSİ OLABİLİR

Aynı zamanda Chelsea'nin efsanelerinden olan, Fofana'nın da vatandaşı konumundaki Drogba, hem oyuncuyla hem de kulüple bir ikna görüşmesi yapacak. Drogba'nın araya girmesiyle Galatasaray'ın rakiplerinin önüne geçebileceği belirtiliyor. Ancak İngiliz kulübünün genç forvetle ilgili oynatma garantisi isteyebileceği öğrenildi. Galatasaray'da ise forma önceliği Icardi ve Gomis'in olacak. Yine de Sarı-Kırmızılılar'ın ısrarcı olduğu ve süre garantisinin de verilebileceği ifade ediliyor.