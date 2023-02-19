Galatasaray’ın biyonik adamından haber var! Ortaya çıktı...

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmanın 80. dakikasında sakatlanmış ve sedyeyle kenara gelmişti. Uruguaylı file bekçisinin oyundan çıkarken yaşadığı üzüntü, taraftarları endişelendirmişti. Fernando Muslera'nın sakatlık sonrası dönüş maçı ise belli oldu.

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelmişti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.

Sarı - kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmanın 80. dakikasında yaptığı kurtarış esnasında ayağına aldığı darbe sonrasında yerde kalmıştı. Hakem, sağlık görevlilerini sahaya çağırmış ve ilk müdahalesi yapılan oyuncu sedye yardımıyla oyun alanının dışına çıkarılmıştı.

Maç sonunda Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Kaptanımız Fernando Muslera’nın yapılan tetkiklerinde, ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir. (Navicular İmpaksiyon)" ifadelerine yer verilmişti.

Sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklanan başarılı file bekçisinin geri dönüş tarihi ise belli oldu.

Milliyet'e göre Fernando Muslera, 11 Mart tarihinde oynanacak olan Kasımpaşa maçında oynamaya hazır olacak.

Galatasaray, Kasımpaşa ile Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek.