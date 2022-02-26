UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Galatasaray, Barcelona ile eşleşti. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman nerede?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi ilk maçı ne zaman?

Galatasaray, Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başladığı sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti. Lazio, Olimpik Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider tamamlayan Galatasaray, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu play-off'unda elenmesinin ardından mart ayını gören tek Türk takımı olan Galatasaray, "Kupa 2" son 16 turunda İspanya'nın dünyaca ünlü Barcelona takımıyla eşleşti.

Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından olan Barcelona, kadrosunda bulundurduğu yıldız futbolcuları ve tarihindeki büyük başarılarıyla ön plana çıkıyor. Katalan ekibi, tarihinde uluslararası kulvarlarda 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Şampiyon Kulüpler Kupası, 4'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Kupa Galipleri Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 3 Fuar Şehirleri Kupası zaferi yaşadı.

Bordo-lacivertli takım, ulusal alanda ise 26 İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), 31 İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) ve 13 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.