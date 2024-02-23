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Spor Galatasaray'ı yıkan haber PFDK'dan geldi! Icardi hak ettiği cezayı alacak mı? Hareket çekmişti...
Spor

Galatasaray'ı yıkan haber PFDK'dan geldi! Icardi hak ettiği cezayı alacak mı? Hareket çekmişti...

Yeniakit Publisher
2024-02-23 17:30:00 -
Galatasaray'ı yıkan haber PFDK'dan geldi! Icardi hak ettiği cezayı alacak mı? Hareket çekmişti...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

 


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