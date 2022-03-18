Galatasaray'ı eleyen Barcelona'nın UEFA'daki rakibi belli oldu... UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi
UEFA Avrupa Ligi'de çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştiren kura sonrası belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'de çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştiren kura sonrası belli oldu.
Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:
Leipzig – Atalanta
Frankfurt - Barcelona
West Ham - Lyon
Braga - Rangers
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri:
West Ham - Lyon / Frankfurt - Barcelona
Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers
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