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Spor Galatasaray'ı eleyen Barcelona'nın UEFA'daki rakibi belli oldu... UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi
Spor

Galatasaray'ı eleyen Barcelona'nın UEFA'daki rakibi belli oldu... UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi'de çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştiren kura sonrası belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 15:50:00 -
Galatasaray'ı eleyen Barcelona'nın UEFA'daki rakibi belli oldu... UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi'de çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştiren kura sonrası belli oldu.

Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:

Leipzig – Atalanta

Frankfurt - Barcelona

West Ham - Lyon

Braga - Rangers

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri:

West Ham - Lyon / Frankfurt - Barcelona

Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers

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