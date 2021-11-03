  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Spor

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Galatasaray, TFF'nin reddetmesine rağmen tribünlerin tam kapasite doldurulacağını duyurdu. Bu karar sonrası TFF'nin Galatasaray'a çok ağır cezalar verebileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 22:25:00 -
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Galatasaray, TFF'nin reddetmesine karşı Lokomotiv Moskova maçının tam kapasiteyle oynanacağını açıkladı. Sarı-kırmızılıların bu kararını değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Etik ve Disiplin Kurulları ile son olarak da Tahkim Kurulu üyeliği yapan Taner Ünlü, "TFF'nin Galatasaray'ın lisansını askıya alma ve iptal etme hakkı var. TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi E Grubu maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılıların karşılaşmayı tam seyirci kapasitesiyle oynama başvurusu TFF tarafından reddedilmişti. Ancak Galatasaray bu kararı tanımayarak Lokomotiv Moskova maçının tam seyirci kapasitesiyle oynanacağını açıkladı. Bu hamle sonrası sarı-kırmızılı kulüp ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

"Galatasaray'ın lisansı tehlikeye girebilir"

Türkiye Futbol Federasyonu Etik ve Disiplin Kurulları ile son olarak da Tahkim Kurulu üyeliği yapan Taner Ünlü, Galatasaray'ın TFF'nin açıklamasıyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray'ın kararı ilginç. TFF'nin Galatasaray'ın lisansını askıya alma ve iptal etme hakkı var. TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir. Organizasyonu düzenleyen, futbolun patronu TFF. Her türlü futbol faaliyetlerini yönetme hakkı TFF'nin. Futbol kulüplerini temsil etmek üzere özel hukuk kurallarına tabi TFF kurulmuştur. "Futbolu ben yönetiyorum" diyor, siz "hayır" diyorsunuz. Galatasaray'a sempatim vardır ancak koca bir kulüp nasıl böyle hukuksuz açıklamalar yapar. Şaşırıyorum. Ülkede sesi yüksek çıkanın haklı bir düşünce var. Kulüpler, TFF'nin kurallarına uymak zorunda. Uymazsa belki göz boyamak içindir. Yapabileceklerini zannetmiyorum. Daha önce Oğulcan Çağlayan için "CAS'a gideriz" dediler. Gidebildiler mi?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sorun çözüldü! Altay Tankı'nda tarih netleşti
Teknoloji

Sorun çözüldü! Altay Tankı'nda tarih netleşti

BMC Altay Tankı için geçtiğimiz hafta G. Koreli şirket ile motor ve transmisyon anlaşmasını imzaladı. Bu gelişme sonrası Altay Tankı'nın 202..
Mazlum Abdi'nin fişini çektiler! Terör örgütü fena karıştı
Gündem

Mazlum Abdi'nin fişini çektiler! Terör örgütü fena karıştı

Terör örgütü PKK’nın çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri(DSG)’nin elebaşı Mazlum Abdi’nin görevden alındığı ve yerine yeni bir ismin getir..
Tamamen yerli ve milli... Başarıyla vurdu
Teknoloji

Tamamen yerli ve milli... Başarıyla vurdu

TÜBİTAK-SAGE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "GÖKDOĞAN Hava Hava Füzesi"nin F-16’dan atışlı testi başarıyla gerçekleştiril..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay