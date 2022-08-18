Galatasaray'dan yönetim kurulu üyeleri açıklaması
Galatasaray, Sportif A.Ş'deki bağımsız yönetim kurulu üyelerinin değiştirileceğine dair haberleri yalanladı.
Galatasaray, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam ettiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Sportif A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz görevlerine devam etmektedir. Sosyal medya kaynaklı değişiklik olduğuna dair haberlere itibar edilmemesini, bu konuda şirketimiz tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılacak olan açıklamaların takip edilmesini kamuoyunun bilgisine sunarız."