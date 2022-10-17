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Spor Galatasaray'dan yine transfer hamlesi
Spor

Galatasaray'dan yine transfer hamlesi

Fenerbahçeli Enner Valencia tek başına 10 gol attı, sezon başında birçok yıldız transferi yapan Galatasaray ise takım olarak 10 gol bulabildi. Bu sezon bir türlü oyun planı oturtamayan sarı - kırmızılı kulüp yine transfer yapma kararı aldı... Ocak ayında Galatasaray'ın Rus golcü Fedor Smolov'u istediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 15:17:00 -
Galatasaray'dan yine transfer hamlesi

Transfer döneminde birçok futbolcuyu transfer eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Gol yollarında sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Rus golcü oyuncu Fedor Smolov'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cimbom, 32 yaşındaki oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak için transfer teklifi sunduğu iddia edildi.

Oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Sarı-Kırmızılılar birçok yıldızı kadrosuna katmıştı. Galatasaray, orta saha ve hücum hattına yaptığı takviyelerle dikkat çekmişti. Aslan, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kadrosuna katmıştı.

Rus basınında yer alan habere göre Galatasaray, önümüzdeki yaz Smolov transferini gerçekleştirebilir. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu Cimbom bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Avukat Alexander Dobrovinsky'in yaptığı açıklamaya göre, "Bana göre Smolov yurtdışında oynamaya hazır değil. Ama oyuncu ile Galatasaray'ın ilgilendiğini duydum. Tabii ki bu sadece söylenti düzeyinde. Ne olur bilmiyorum." dedi.

Kaynak: Ajansspor

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