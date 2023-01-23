Galatasaray'dan yeni bir hamle daha geliyor! Bu sefer durum ciddi...
Uğur Çiftçi transferini bu hafta bitirmek isteyen Galatasaray, Emre Taşdemir'i ikna edemeyince yeni formüller aramaya başladı.
Uğur Çiftçi transferini bu hafta bitirmek isteyen Galatasaray, Emre Taşdemir'i ikna edemeyince yeni formüller aramaya başladı.
Sivasspor'la 600 bin Euro bonservis bedeli artı Emre Taşdemir karşılığında el sıkışan Galatasaray, Emre'yi takasta ikna edemedi ve Uğur Çiftçi için zam yapma kararı aldı.
Uğur'un bonservis bedeli yaklaşık 800 bin Euro olacak. 30 yaşındaki sol bekin transferi, Giresun deplasmanı öncesinde resmiyet kazanacak.
Haber7.com'a göre; savunmanın solunda yerli kullanma kararı alan Okan Buruk, son iki maçta Emre Taşdemir'e forma verdi.
Sakatlığını atlatan Kazımcan Karataş bu hafta kadroya alınacak. Uğur Çiftçi de yeni transfer olarak sol bek rotasyonuna girecek.