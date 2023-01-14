  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İP'li vekil ağzındaki baklayı çıkardı! Bomba itiraflar

Bülent Turan'dan Meral Akşener'e sert cevap! "Çok cahilce"

Altını gram gram çaldılar: Çıraklardan milyonluk tarihe geçen rekor vurgun! Daha önce görülmedi

İsveç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin provokasyona ilişkin ilk açıklama!

Burkina Faso'da camiye saldırı! İmam dahil 9 kişi hayatını kaybetti

ABD'de sağlık sisteminde anormallikler sürüyor! Acil durumlarda bile müdahale edemiyorlar

ABD, safer petrol için kararlı olduklarını duyurdu! Sert tepki: Petrol kararı ortalığı karıştırdı

CHP'nin toprak döktüğü metroya, AK Parti'den yeni karar!

Mısır Firavunu II. Ramses’in yüzü yeniden canlandırıldı! Antik Mısır'ın en güçlü hükümdarı firavun 3 bin 200 yılık

Yaşlı kadının 2 milyon liralık altınını dolandırdılar! Yine aynı yöntem
Spor Galatasaray'dan üst üste 10. galibiyet
Spor

Galatasaray'dan üst üste 10. galibiyet

Galatasaray, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki galibiyet serisini 8’e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 2 maçla da birlikte sarı-kırmızılılar bu sezon üst üste 10. galibiyetini aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 09:28:00 -
Galatasaray'dan üst üste 10. galibiyet

Galatasaray, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki galibiyet serisini 8’e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 2 maçla da birlikte sarı-kırmızılılar bu sezon üst üste 10. galibiyetini aldı.
 Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve galibiyet serisine devam etti. Aslan bu maçla birlikte 8’i Süper Lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 10 karşılaşmaya çıkardı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor’u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23