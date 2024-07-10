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Spor Galatasaray’dan transfer hamlesi! Batshuayi'den sonra bir Fenerli daha..
Spor

Galatasaray’dan transfer hamlesi! Batshuayi'den sonra bir Fenerli daha..

Yeniakit Publisher
2024-07-10 12:03:53 - 2024-07-10 12:03:52
Galatasaray’dan transfer hamlesi! Batshuayi'den sonra bir Fenerli daha..

Okan Buruk önderliğinde transfer operasyonlarına hızla devam eden Galatasaray, gözünü eski Fenerbahçeli Simon Kjaer’e dikti. Milanla sözleşmesi biten Kjaer’de Sarı kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de puan rekoru kırarak şampiyon oldu ve gelecek sezon için kadro planlaması çalışmalarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmaları devam ederken, sarı-kırmızılı ekipte beklenmedik bir transfer gündeme geldi. Galatasaray'ın eski bir Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosuna katma hamlesi büyük dikkat çekiyor. Kulüp başkanı Dursun Özbek'in bu transfer için anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Galatasaray'dan tarihi transfer hamlesi

Galatasaray, gelecek sezon için kadro planlaması çalışmalarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk, takıma ek takviyeler yaparak tekrar şampiyon olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılı ekipten yeni bir transfer girişimi yapıldığı bildirildi. A Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın serbest statüde olan Milan'dan ayrılan Simon Kjaer için devreye girdiği belirtiliyor.

Eski Fenerbahçeli aslan oluyor! Dursun Özbek anlaşmaya vardı

Galatasaray'ın stoper hattındaki olası ayrılıklar için Simon Kjaer'i gündemine aldığı iddia ediliyor. 35 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun Türkiye'ye geri dönmeyi çok istediği belirtiliyor. Kjaer'in Şampiyonlar Ligi faktörüyle de Galatasaray'a olumlu baktığı ifade ediliyor. Ayrıca, sarı-kırmızılıların serbest statüdeki Kjaer ile kısa sürede anlaşma sağlayabileceği öne sürülüyor.

Simon Kjaer geçtiğimiz sezonlarda Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti. 2015 yılında sarı lacivertli takıma transfer olan Kjaer, başarılı performansıyla dikkat çekmiş ve 2017 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu. 1.91 metre boyundaki savunmacı, ülke milli takımında 132 maça çıkarken 5 gol atmıştı.

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Hiç ama hiç geçmişten ders almıyorlar. Eski takımı ile hiçbir bağı kalmamış bir futbolcuyu alarak muradına ereni gördünüz mü? Eskiye rağbet olsa idi bit pazarına nur yağardı.
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