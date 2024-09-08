Galatasaray'dan tamı tamına 8 gol birden: Batshuayi hat-trick! Osimhen oynadı mı?
Galatasaray hazırlık maçında Esenler Erokspor'u 8-3 yendi.
Galatasaray hazırlık maçında Esenler Erokspor'u 8-3 yendi.
Yıldız transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray Esenler Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada sarı-kırmızılılar 8-3 yendi. Yeni transfer Osimhen maçta oynamadı.
GALATASARAY 8-3 ESENLER EROKSPOR
Esenler Erokspor'un golleri
10. ve 20. dakikada Mame Faye
67. dakikada H.Catakovic
Galatasaray'ın golleri
12. dakikada Gabriel Sara,
27. dakikada Michy Batshuayi,
35. dakikada Yusuf Demir
40. dakikada Lucas Torreira
62. dakikada Mertens
62. Halil Dervişoğlu
70. dakikada Batshuayi
73. dakikada Batshuayi