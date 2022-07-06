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Spor Galatasaray'dan Nwakaeme bombası
Spor

Galatasaray'dan Nwakaeme bombası

Sözleşmesi bitince Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un takımında çok görmek istediği belirtilen Nijeryalı futbolcu için yönetim, menajeriyle görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 18:49:00 -
Galatasaray'dan Nwakaeme bombası

Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'ın yolunu tutuyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için harekete geçti.

Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti! Galatasaray, Nwakaeme ile görüşmelere başladı

Okan Buruk, Nwakaeme'yi takımında istiyor

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile sarı-kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, bordo-mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı.

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