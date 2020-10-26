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Spor Galatasaray'dan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim görüşmesine ilişkin açıklama:
Spor

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim görüşmesine ilişkin açıklama:

"Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır" - "Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:37:23 -
Galatasaray'dan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim görüşmesine ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında yapılan görüşmenin karşılıklı mutabakatla tamamlandığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinde "Kenetlenin başka Galatasaray yok!" başlığıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.30'da başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!"

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