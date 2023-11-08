Galatasaray'dan, Münih harekatı! Alman polisler şaştı kaldı.

Bild'in haberine göre Çarşamba günü saat 16.00 civarında yaklaşık bin Galatasaray taraftarı Münih'teki Marienplatz'a baskın düzenledi . Taraftarlar sis bombaları yaktı. Kulübün renkleri olan sarı ve kırmızı duman bulutları Marienplatz'ı esir aldı.

Bazıları Filistin'e destek verdi. Onlarca hayranın “Özgür Filistin” sloganlı 10 metrelik pankart açıldı. Bu pankartın stada da sokulması bekleniyor.

Belediye Başkanı Dieter Reiter (SPD), Hamas'ın İsrail'e yönelik haklı saldırısının ardından Münih'te Filistin yanlısı gösterileri yasakladı. Türk taraftarların bunu bilmediği açıkça görülüyor.

Münih şehri Polis sözcüsü Christian Drexler BILD'e şunları söyledi:

Marienplatz'ta zaten 400 civarında Galatasaray taraftarı vardı. Birdenbire nereden geldiler? Anlamadık. Ayrıca Odeonsplatz'ın yakınında park edilmiş yüzlerce beş çift katlı otobüs daha vardı. Sis bombaları bir noktada taraftarların ellerinden alınacak. Kolluk kuvvetlerine teslimn edilecek.