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Spor Galatasaray'dan maç öncesi transfer görüşmesi!
Spor

Galatasaray'dan maç öncesi transfer görüşmesi!

Seferovic'te umduğunu bulamayan Galatasaray'da golcü arayışları hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 19:29:00 -
Galatasaray'dan maç öncesi transfer görüşmesi!

Seferovic'te umduğunu bulamayan Galatasaray'da golcü arayışları hız kesmeden devam ediyor. Icardi'nin bonservisini almak için PSG yönetimi ile temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki bir diğer isim ise Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright... Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ABD'li golcü için Sarı-Kırmızılılar 20. haftada sahasında ağırladığı Antalyaspor'un yöneticileri ile Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. 

Galatasaray'dan Antalyaspor maçı öncesi transfer görüşmesi! Haji Wright için bonservis pazarlığı yapıldı... Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da 12 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer sezonunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürürken, son günlerde gündemdeki isimlerden biri de Fenerbahçe'nin de gündemine aldığı Antalyaspor'un 24 yaşındaki ABD'li golcüsü Haji Wright...

Ligin 20. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar'ın Nef Stadyumu'nda Antalyaspor yöneticileriyle bir araya gelerek bonservis pazarlığı yaptığı öğrenildi. Öte yandan golcü oyuncu İstanbul'a getirilmezken, bunun nedeni olarak Haji Wright'ın sakatlığı olarak gösterildi.

Fanatik'in haberine göre; Avrupa'dan da birçok talibi olan golcü için Akdeniz ekibinin 10 milyon Euro gibi bir beklentisi olduğu iddia edildi.

Galatasaray yönetiminin söz konusu görüşmeden rakamı olabildiğince aşağı çekmeye çalıştığı öne sürülürken, teklifte başarı bonusları ve sonraki satıştan yüksek pay gibi maddeler yer alacak.

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