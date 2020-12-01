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Spor Galatasaray'dan ırkçılık suçlaması! Mahkemeye verdiler
Spor

Galatasaray'dan ırkçılık suçlaması! Mahkemeye verdiler

Galatasaray, Mbaye Diagne hakkındaki sözleri nedeniyle Emre Bol'u kınayarak mahkemeye verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:18:00 -
Galatasaray'dan ırkçılık suçlaması! Mahkemeye verdiler

Galatasaray, Mbaye Diagne için yaptığı yorumlar nedeniyle A Spor'da yorumculuk yapan Emre Bol hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması

"Emre Bol isimli şahıs, A Spor'da yayınlanan "Sabah Sporu" adlı programda, profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne hakkında asla kabul edilemeyecek, ırkçılık ve hakaret niteliğinde sözler sarf etmiştir.

Eleştiri kavramından uzak ve ahlaktan yoksun sözleri nedeniyle bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler ivedilikle başlatılacaktır.

Seviyesiz yorumlarıyla Türk spor basınını kirleten ve bir insanlık suçu olan ırkçı söylemleriyle ülkemizin uluslararası imajına da büyük zarar veren bu şahsa tüm spor camiasının da gerekli tepkiyi vermesini bekliyoruz."

Emre bol ne demişti?

"Mbaye Diagne'nin okuyup okumadığını bilmiyoruz. Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu."

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Yorumlar

İşsiz

Yeni bir rok vakası. Pisliği ödüllendirsen olacağı bu olur.
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hizipsavar

çok adi ve şerefsizce olmuş derhal bu sektörden silinmeli hemde hemen .
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