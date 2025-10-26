  • İSTANBUL
Galatasaray'dan hoparlörle ıslık iddiasına cevap
Spor

Galatasaray'dan hoparlörle ıslık iddiasına cevap

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'dan hoparlörle ıslık iddiasına cevap

Bodo/Glimt maçında RAMS Park’taki ıslık seslerinin hoparlörden verildiği yönündeki iddialara Galatasaray’dan resmi yalanlama geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray'ın sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından RAMS Park'taki atmosfer Avrupa basınında gündem oldu. Norveç temsilcisini yoğun şekilde etkileyen ıslık seslerinin stadyum hoparlörlerinden verildiği öne sürüldü. Avisa Nordland muhabiri Freddy Toresen, “Studio Glimt” adlı podcast’te yaptığı açıklamada, bu seslerin anons sisteminden verildiğini iddia etti.

GALATASARAY RESMİ AĞIZDAN YANITLADI

Galatasaray cephesinden bu iddialara vakit kaybetmeden yanıt geldi. Kulübün medya ve iletişim yöneticisi Coşkun Gülbahar, hoparlörlerden ıslık ya da tezahürat sesi verilmesinin kesinlikle doğru olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Tabii ki ses sadece taraftarlardan geliyor. İstanbul’daki stadımıza ilk gelişiniz mi bilmiyorum. Ama Galatasaray’ın iç saha maçları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde hep böyledir. Üç hafta önce Liverpool’a karşı oynadık. O zaman da aynı seviyedeydi. Türk halkının ne kadar özverili olduğunu biliyorsunuzdur, durum böyle. Gürültü sadece taraftarlardan geliyor.”

GALATASARAY TARAFTARI YİNE SAHNEDE

Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park’ta bir kez daha Avrupa’ya sesini duyurdu. Yoğun destekleriyle rakip takım oyuncularının iletişimini zorlaştıran ve atmosferi rakip adına zorlaştıran Galatasaray tribünleri, iddiaların odağına otursa da kulüp yönetimi taraftarın gücüne sahip çıkarak bu spekülasyonları yalanladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KAZANAN ATMOSFER OLDU

Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt karşısında elde ettiği 3-1’lik galibiyetle gruptaki iddiasını sürdürürken, yaratılan atmosfer bir kez daha Avrupa futbolunun gündemine oturdu. Ancak kulüp yetkilileri, başarıdaki ana faktörün “taraftar coşkusu” olduğunu net şekilde vurguladı.

