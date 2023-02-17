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Spor Galatasaray'dan gece yarısı sürpriz transfer
Spor

Galatasaray'dan gece yarısı sürpriz transfer

Galatasaray, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 00:40:00 -
Galatasaray'dan gece yarısı sürpriz transfer

Galatasaray, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kanadalı futbolcu, sezon sonuna boyunca Sarı-Kırmızılı formayı terletecek. Kulübün resmi sosyal medya hesabından gece yarısı yapılan paylaşımda, Adekugbe'nin taraftarlara seslendiği video yayınlandı.

"Beraberken daha güçlüyüz"

Yeni transfer Adekugbe kamera karşısına geçip, "Tanıdığımız veya tanımadığımız birçok insanın hayatı etkilendi. Günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Lütfen elinizden geldiğince yardım etmeye devam edin. Benim için hedef, Galatasaray'da şampiyon olmak ve Hatay'a destek olmak" açıklamasını yaptı.

Kontenjanı doldurmayacak

Hatayspor'dan transfer edilen Sam Adekugbe, TFF'nin yeni kuralına göre bu sezon için yabancı statüsünde sayılmayacak.

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