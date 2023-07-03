Galatasaray'dan büyük skandal! Devlete utanmadan böyle kafa tuttular

Galatasaray yönetimi, stadyum isim hakkı ve sponsorluk anlaşmasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine ‘güvenmedi’, solakların borazanı Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) da verilerinin hesaba katılması için sözleşmeye madde koydu.

Galatasaray Spor Kulübü, Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi’yle 2023-2024 sezonundan başlamak üzere beş sezon için geçerli yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Kamu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamada şirket bu sezon Galatasaray’a 213 milyon 600 bin lira artı KDV ödeyecek.

Takip eden sezonlardaysa bu tutar enflasyon oranında artırılacak. Oran hesaplanırken sadece TÜİK’in değil, ENAG’ın oranları ele alınacak.

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Galatasaray’ın açıklamasında “Sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir” denildi.