  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş "döviz" kararı! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

33 kişiyi öldürenleri yakalım, 50 bin kişinin katilini bırakalım!

Tabelayı görenler şok oldu! Benzine çok büyük zam geldi

Mete Yarar 'Mühendislerle konuştum' diyerek ANKA-3 ile ilgili şok detayı duyurdu: Bu biraz zor duruyor

Beyaz Saray'da büyük panik! Bilinmeyen cisim tespit edildi, ekipler devrede

Adalet Bakanlığı eski çalışanı SİHA'larla ilgili öyle bir proje üretti ki... Herkes peşine düşecek

Vergi borcu yapılandırması için son gün!

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alacaklardı! Bir anda Çin'den satın aldılar

Kimse neler olduğunu anlayamadı! Türkiye'nin peşine düştüler, yarım milyar dolarla geliyorlar

Bu ne biçim iş! Radyoaktif suyu okyanusa boşaltacaklar ama...
Spor Galatasaray'dan büyük skandal! Devlete utanmadan böyle kafa tuttular
Spor

Galatasaray'dan büyük skandal! Devlete utanmadan böyle kafa tuttular

Yeniakit Publisher
2023-07-03 13:11:00 -
Galatasaray'dan büyük skandal! Devlete utanmadan böyle kafa tuttular

Galatasaray yönetimi, stadyum isim hakkı ve sponsorluk anlaşmasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine ‘güvenmedi’, solakların borazanı Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) da verilerinin hesaba katılması için sözleşmeye madde koydu.

Galatasaray yönetimi, stadyum isim hakkı ve sponsorluk anlaşmasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine ‘güvenmedi’, solakların borazanı Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) da verilerinin hesaba katılması için sözleşmeye madde koydu.

Galatasaray Spor Kulübü, Rams Global  İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi’yle 2023-2024 sezonundan başlamak üzere beş sezon için geçerli yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzaladı. 

Kamu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamada şirket bu sezon Galatasaray’a  213 milyon 600 bin lira artı KDV ödeyecek. 

Takip eden sezonlardaysa bu tutar enflasyon oranında artırılacak. Oran hesaplanırken sadece TÜİK’in değil, ENAG’ın oranları ele alınacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray’ın açıklamasında “Sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir” denildi.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23