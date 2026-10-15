İstanbul'da sel, tarihi Sadabad Camiisi'nin Mihrap ve minberini sular altında bıraktı: Kapısı yağışa dayanamadı
İstanbul’da etkisini artıran sağanak yağış sonrası tarihi Sadabad Camii’nin Mihrap ve minberini sular altında kaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul’da etkisini artıran sağanak yağış sonrası tarihi Sadabad Camii’nin Mihrap ve minberini sular altında kaldı.
Kağıthane Deresi’nin taşması sonucu yükselen sular ibadethanenin içine doldu. Caminin içi adeta göle dönerken, mihrap ve minber sular altında kaldı. Sultan 3. Ahmet zamanından kalma tarihi yapının kapısından sel suları içeri sızdı.
İstanbul’da etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, Kağıthane’de dere taşkınına neden oldu. Kağıthane Deresi’nin taşması sonucu yükselen sel suları, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi Sadabad Camii’ni bastı. KAĞITHANE DERESİ TAŞTI, SULAR CAMİNİN İÇİNE DOLDU Şiddetli yağışla birlikte debisi hızla yükselen Kağıthane Deresi’nden taşan sular, sadece cami çevresini kapatmakla kalmadı; Sultan 3. Ahmet zamanından kalma tarihi yapının kapılarından içeri sızdı.
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, sel sularının caminin iç mekânını tamamen kapladığı, mihrap ve minberin sular içinde kaldığı görüldü.
TARİHİ YAPIDA HASAR TESPİTİ BEKLENİYOR İçerisi adeta göle dönen tarihi camideki su seviyesinin yüksekliği dikkat çekerken, selin tarihi halılar ve ahşap aksam üzerinde meydana getirdiği hasarın boyutları suların çekilmesiyle netlik kazanacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23