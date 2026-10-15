İhmali olanlar hesap verecek! Sel baskınına adli soruşturma
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınlarının yankıları devam ediyor. Mega kentteki su baskınlarına ilişkin de adli soruşturma başlatıldı.
Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"
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