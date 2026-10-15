  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nobel ödüllü Pillay’dan dünyaya Filistin çağrısı: Her şeyin farkındalar… Türkiye’nin resti İsrail’i tarifeli uçağa bindirdi! Herzog Azerbaycan uçağıyla Türk hava sahasından geçti Musk topu Trump’a attı: Ukrayna’yı çıldırtan kumanda ABD’nin elinde Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu ama… Ahmet Hakan fena dalga geçti Abdulkadir Selvi partilerin son oy oranını yazdı! AK Parti en yakın rakibine yüzde 14.5 fark attı! İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! İstanbul’a rekor yağış düştü İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Cuma günü okullar tatil olacak mı sorusuna Vali Davut Gül cevap verdi Vali Davut Gül son bilançoyu açıkladı! Selde 2 can kaybı 3 yaralı var Uluslararası uyuşturucu operasyonu düzenlendi! Sözde "baronlar" böyle deşifre edildi Gecekondu, lüks konut-AVM tanımıyor! Cendere’de 40 yıldır değişen bir şey yok
Gündem İhmali olanlar hesap verecek! Sel baskınına adli soruşturma
Gündem

İhmali olanlar hesap verecek! Sel baskınına adli soruşturma

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İhmali olanlar hesap verecek! Sel baskınına adli soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınlarının yankıları devam ediyor. Mega kentteki su baskınlarına ilişkin de adli soruşturma başlatıldı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"

İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Cuma günü okullar tatil olacak mı sorusuna Vali Davut Gül cevap verdi
İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Cuma günü okullar tatil olacak mı sorusuna Vali Davut Gül cevap verdi

Gündem

İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Cuma günü okullar tatil olacak mı sorusuna Vali Davut Gül cevap verdi

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! İstanbul’a rekor yağış düştü
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! İstanbul’a rekor yağış düştü

Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! İstanbul’a rekor yağış düştü

İşte İstanbul’daki sel felaketinin 3 nedeni! Uzman isim açıkladı
İşte İstanbul’daki sel felaketinin 3 nedeni! Uzman isim açıkladı

Gündem

İşte İstanbul’daki sel felaketinin 3 nedeni! Uzman isim açıkladı

İstanbul’da can kaybı 3’e yükseldi
İstanbul’da can kaybı 3’e yükseldi

Gündem

İstanbul’da can kaybı 3’e yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Battal Gazi

IBB CHP de ya buradan da Ekrem'in aleyhinde birşey kopartırız diye yapılan samimiyetsiz bir soruşturma! Daha Fatma Betül Sayan Kaya hanım ifadeye bile çağrılmadı hep adamına göre adalet yapın millet kahir ekseriyeti AKP ye sırf CHP ve diğerleri dört yan kan gölüyken ülke idare edemezler diye katlanıyor yok liyakatları yada layıklıkları olduğundan değil şu haber bile insana adaletsizliklerini hatırlatıyor! Yazıklar olsun! Ölen yavruya Allah dan rahmet dilerim.

özgür

ben ilk defa böyle bir soruşturma duyuyorum,o halde; 2009 yılındaki istanbul sel felaketinde onlarca can vermiştik.kadınlarımız fabrika servisinde boğuldular.Allah rahmet eylesin hepsine. O dönemde bir spruşturma yapılmışmıydı? ihmali olanlar belirlenmişmiydi? ceza alan olmuşmuydu? eğer olmadıysa o felaket içinde soruşturma açılırmı? bunu sayın bakana sormak isterdim. not:ayamama deresi o selden sonra ıslah edilmişti!!neden daha önce yapılmamıştı??
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İmamoğlu'ndan duruşmada "haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir" sözleri! Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel'i mi kastetti
Gündem

İmamoğlu'ndan duruşmada “haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir" sözleri! Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel'i mi kastetti

Ekrem İmamoğlu, duruşmada “Haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir!” ifadeleri; devlet adamlarına ve ailelerine asılsız iddialarla çamur at..
53'ü tutuklu 436 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

53'ü tutuklu 436 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme

53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 98. duruşması sona erdi. Duruşma, tutuklanarak İBB Başkanl..
Halk TV’nin DMM’ye takılan kuyruklu yalanları! İşte tek tek çürütülen haberler
Gündem

Halk TV’nin DMM’ye takılan kuyruklu yalanları! İşte tek tek çürütülen haberler

Muhalif yayınlarıyla gündemden düşmeyen Halk TV’nin arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yalan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23