Galatasaray'dan Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım
Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yenen Galatasaray'dan derbi sonrası ezeli rakibine sosyal medyadan olay paylaşım.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılardan ezeli rakibini kızdıracak bir gönderme geldi.
Kara kartal gözyaşı döktü
Galatasaray sosyal medya hesabının paylaştığı videoda, Mauro Icardi'nin Beşiktaş'ın sembolü olan Kara Kartal'ı görüntülü aradığı görüldü. Arjantinli yıldızın hiç konuşmadığı videoda Kara Kartal'ın bir süre sonra gözyaşı döktüğü yer aldı.
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Icardi'den bir ilk
Beşiktaş'a 2 gol atan Mauro Icardi, Eylül 2020'de oynanan PSG-Reims maçından bu yana ilk kez bir lig maçında 2 gol birden atmayı başardı.