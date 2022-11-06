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Spor Galatasaray'dan Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım
Spor

Galatasaray'dan Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım

Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yenen Galatasaray'dan derbi sonrası ezeli rakibine sosyal medyadan olay paylaşım.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 00:05:00 -

GalatasarayMauro Icardi'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılardan ezeli rakibini kızdıracak bir gönderme geldi.

Kara kartal gözyaşı döktü

Galatasaray sosyal medya hesabının paylaştığı videoda, Mauro Icardi'nin Beşiktaş'ın sembolü olan Kara Kartal'ı görüntülü aradığı görüldü. Arjantinli yıldızın hiç konuşmadığı videoda Kara Kartal'ın bir süre sonra gözyaşı döktüğü yer aldı.

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Icardi'den bir ilk

Beşiktaş'a 2 gol atan Mauro Icardi, Eylül 2020'de oynanan PSG-Reims maçından bu yana ilk kez bir lig maçında 2 gol birden atmayı başardı.

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