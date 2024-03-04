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Spor Galatasaray'dan Beşiktaş derbisiyle ilgili çarpıcı açıklama
Spor

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisiyle ilgili çarpıcı açıklama

Yeniakit Publisher
2024-03-04 20:09:00 - 2024-03-04 20:15:34
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisiyle ilgili çarpıcı açıklama

Galatasaray Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Rıza Morova, Beşiktaş derbisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Rıza Morova, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Morova, paylaşımında, "İki takım arasında bir maç yapılıyor; bazıları buna derbi, bazıları ezeli rekabet diyor ama aslında bu 2 takım arasındaki maçlar "ezeli" rekabet kategorisinden çıkalı onlarca sene geçmiş. Aynı şehrin bir kulübünün üst yöneticisinin şirketinde ve dolayısı ile emrinde çalışan aynı şehrin başka bir kulübünün yöneticisi, ülkenin en büyük ve köklü spor kulübüne yönelik hakikatten uzak, uğranılan yenilginin acısı ve mahcubiyeti ile gerçek dışı açıklamalar yapar. Bir kişi bu açıklamaları neden yapar? Mağlubiyetin üzdüğü patronuna yaranmak için? Kendi taraftarına hoş görünmek için? Kıskançlıktan Şuursuzluk? Neyse, biz işimize bakalım" ifadelerini kullandı.

DERBİNİN ARDINDAN NELER OLDU?

Galatasaray'ın, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ezeli rakipler arasında tansiyonu yükseltti. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından atılan sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik oldu.

Paylaşımı yardımcılarından gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye bağırdı.
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Hasan Arat'ın bağırması sonrası Galatasaraylı yöneticiler de tepki gösterdi. Ortalık bir süre gerildi.

GALATASARAY'DAN CEVAP

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bu paylaşımın ardından, "Beşiktaş taraftarı benim kurucu başkanım Ali Sami Yen'e küfür edildiği için özür diledi mi ki biz paylaşım için Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz. Önce onlar kurucumuz Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür dilesin." şeklinde konuştu.

Metin Öztürk, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın 'O paylaşımı silme sözü verdiler' açıklaması üzerine "Pardon, kazandık diye mi özür dileyelim ya da puan farkı 26 olduğu için mi? Kurucu başkanımıza küfür edeceksiniz. Sahaya su atacaksınız 90 dakika. Hayır o paylaşım orada kalacak!" ifadelerini kullandı.

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