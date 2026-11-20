Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aleksey Batrakov, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Uğurcan Çakır, Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sağlık durumları paylaşıldı.

Milli takımlarında sakatlık yaşayan oyuncularla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın Venezuela ile oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan ve dünü tedaviyle geçiren Aleksey Batrakov, bugünkü tedavisinin ardından takımla çalıştı. Kolombiya'nın Şili ile oynadığı karşılaşmada sol omzuna darbe alan ve yapılan MR tetkiklerinde omuz eklem bağlarında sprain (gerilme ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, dün ve bugün yapılan tedavisinin ardından antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesi ısınmada sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Roland Sallai'nin tedavisine başlandı. A Milli Takım'da sağ omzunda esneme oluşan ve günün ilk bölümünü tedaviyle geçiren Uğurcan Çakır, dün ve bugün antrenmanın tamamında takımla yer aldı."

Galatasaray idmanında sol kasığında ağrı hisseden Jakobs'un ise çekilen MR'ında orta düzeyde kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Cerrahi operasyon geçiren Osimhen, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.

Tedavisine devam edilen Rafael Leao da kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi amacıyla 10 günlük bir periyot için Katar'da çalışmalarını sürdürecek.