ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın maliyeti 48,3 milyar dolara ulaştı. Pentagon yetkilisi Arthur Miller, 13 Kasım itibarıyla ortaya çıkan harcamaların mühimmat, askeri operasyonlar ve kaybedilen ekipmanların yerine yenilerinin alınmasını kapsadığını açıkladı. Ancak İran saldırılarında Orta Doğu'daki Amerikan üslerinde meydana gelen hasarlar bu hesaba dahil edilmedi. ABD Kongresinde savaşın gerçek maliyetinin açıklanması için baskılar artarken toplam faturanın çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

PENTAGON SAVAŞIN MALİYETİNİ AÇIKLADI

ABD Savunma Bakanlığı bütçe yetkilisi Arthur Miller, 19 Kasım'da Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde yaptığı açıklamada İran'a karşı yürütülen askeri operasyonların 13 Kasım itibarıyla 48,3 milyar dolara mal olduğunu bildirdi. Şubat 2026 sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların maliyetine mühimmat harcamaları, askeri teçhizatın yenilenmesi ve operasyon giderleri dahil edildi.

SAVAŞIN FATURASI ÜÇ AYDA 10 MİLYAR DOLAR ARTTI

ABD Kongre Bütçe Ofisinin verilerine göre savaşın maliyeti 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar dolar seviyesindeydi. Son açıklanan rakam, yaklaşık üç buçuk ayda 10,3 milyar dolarlık ek harcama yapıldığını ortaya koydu. Böylece savaşın maliyeti önceki tahmine göre yaklaşık yüzde 27 yükseldi. Artan harcamalar, ABD yönetiminin savunma bütçesine ilişkin Kongredeki tartışmaları da yoğunlaştırdı.

İRAN'IN VURDUĞU ABD ÜSLERİ HESABA KATILMADI

Pentagonun açıkladığı 48,3 milyar dolarlık tutarın, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarında zarar gören Amerikan askeri üslerinin onarım maliyetlerini içermediği belirtildi. Associated Press'in incelemesine göre İran saldırılarında uçak hangarları, erken uyarı sistemleri, depolar ve askerlerin kaldığı tesisler hasar gördü. Bu kayıpların da hesaba katılması halinde toplam maliyetin daha da artabileceği ifade edildi.

KONGREDEN PENTAGON'A ZOR SORULAR

Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Senato oturumunda ABD üslerindeki hasarın maliyetini sordu. Pentagon yetkilisi Miller, bu konuda elinde bir rakam bulunmadığını belirtti. Komisyon Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker ise hasar hesabının en kısa sürede Kongreye sunulmasını istedi. Milletvekilleri, açıklanan 48,3 milyar dolarlık tutarın savaşın gerçek maliyetini yansıtmadığını savundu.

İRAN'A UYGULANAN DENİZ ABLUKASI GÜNLÜK 32,5 MİLYON DOLAR

ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının maliyeti de tartışma konusu oldu. ABD Donanma Bakan Vekili Hung Cao, ablukayı sürdürmenin günlük yaklaşık 32,5 milyon dolara mal olduğunu doğruladı. Demokrat Senatör Elizabeth Warren ise İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma karargahına düzenlediği saldırının en az 400 milyon dolarlık hasara yol açtığına ilişkin tahminleri gündeme taşıdı. Cao, bölgedeki koşullar nedeniyle hasarın tamamını henüz değerlendiremediklerini açıkladı.

TRUMP'IN 1,5 TRİLYON DOLARLIK SAVUNMA BÜTÇESİ TARTIŞILIYOR

İran savaşının artan maliyeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kongreden onay istediği 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesine ilişkin tartışmaları da yoğunlaştırdı. Savaşın ekonomik etkileri ve askeri harcamaların büyüklüğü Kongrede sorgulanırken Pentagonun ABD üslerindeki kayıpları da kapsayan daha kapsamlı bir maliyet hesabı sunması bekleniyor.